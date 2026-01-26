Правительство не поддержало сокращение сроков обработки обращений участников СВО

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о сокращении сроков рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей с месяца до 14 дней. В проекте правительственного отзыва (есть в распоряжении «Ъ») указано, что поправки могут негативно сказаться на эффективности защиты прав военнослужащих.

Правительство подчеркнуло в отзыве, что «обращения, связанные с проведением специальной военной операции, как правило, носят комплексный характер». По мнению представителей кабмина, для их рассмотрения требуется запрашивать дополнительные документы и материалы. «Механическое сокращение» сроков обработки таких запросов может «негативно повлиять на полноту предоставляемой заявителям информации».

Правительственная комиссия также акцентировала внимание инициаторов поправок на отсутствие в их пояснительной записке статистических данных, которые свидетельствовали бы о неэффективности существующего порядка рассмотрения обращений. «Законопроект нуждается в существенной доработке»,— резюмировали авторы отзыва.

Поправки затрагивают обращения ветеранов и их семей к должностным лицам, в органы местного самоуправления или государственной власти.

Законопроект был внесен 20 ноября 2025 года группой депутатов Государственной думы от партии «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Возможность поправок они объясняли в пояснительной записке развитием электронного документооборота. Месячное рассмотрение обращений, установленное сейчас законодательством, по мнению парламентариев, порой приводит к затягиванию жизненно важных процедур, в частности вопросов медицинской реабилитации, выплат и предоставления льгот.

Степан Мельчаков