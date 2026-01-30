Памятник сошел с постамента

Летом 2025 года началась реконструкция памятника национальному герою башкир Салавату Юлаеву в Уфе, о необходимости которой так долго твердило Башкультнаследие. Скульптуру разобрали на части и вывезли в специальную мастерскую, где она будет находиться еще как минимум два года, пока ее снова не водрузят на постамент на берегу реки Белой, откуда она видна проезжающим и проплывающим мимо жителям и гостям республики.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Прошлое памятника

В ноябре 1967 года на высоком берегу реки Белой в Уфе была установлена статуя национального героя Башкирии Салавата Юлаева верхом на коне, изготовленная из бронзированного чугуна. Высота памятника — около 10 м, масса — 40 тонн. Это самая большая конная скульптура в Европе, расположенная на трех опорных точках. Над созданием памятника около 30 лет работал скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев, получивший за свою работу Госпремию СССР.

Монумент отливали полтора месяца на ленинградском заводе «Монументскульптура». Для его устойчивости на трех опорах внутри памятника установили стальную раму, которую пропустили через фигуру всадника и пустотелый корпус коня и укрепили на постаменте. В 1974 году скульптура признана объектом культурного наследия общероссийского значения, а в августе 2015 года, по мнению «Яндекса», она стала самой популярной достопримечательностью в Уфе.

В сентябре 2019 года Башкультнаследие установило, что часть скульптуры разрушена, а краска облупилась. Полгода спустя Октябрьский райсуд Уфы признал мэрию Уфы виновной в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ) и оштрафовал на 200 тыс. руб. за ненадлежащее состояние статуи. Позднее Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционную жалобу мэрии, оставил решение без изменения.

Тогда же, в июле 2020 года, Башкультнаследие выдало разрешение на проведение реставрационных работ архитектурно-реставрационному бюро «Бади-с», принадлежащему Наиле Майоровой.

«Мое мнение: памятник нужно реставрировать, причем немедленно,— утверждала Наиля Майорова, обследовавшая памятник и проектировавшая его реставрацию в 2019–2020 годах.— Самая большая проблема — передняя левая нога коня, которая отлита слоем чугуна тоньше, чем остальные части скульптуры, — 14 мм вместо 20 мм. Есть крен постамента, он происходит в сторону левой ноги, отчего нагрузка на нее резко увеличивается».

В сентябре 2021 года проектная документация на временный демонтаж и реконструкцию памятника получила положительное заключение экспертов, но вскоре около 20 человек образовали «живую цепь» вокруг памятника Салавату Юлаеву, выразив обеспокоенность планами властей начать реставрацию скульптуры.

В середине октября того же года в Уфе тогдашний заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов заявлял, что ремонтные работы могут начаться в мае 2022 года, а завершиться до 2024 года, однако позже сроки значительно сдвинули.

В 2022 году был создан Наблюдательный совет по реставрации памятника Салавату Юлаеву.

В июле того же года управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку проекта по сохранению памятника Салавату Юлаеву с казанским АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ). Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 15,49 млн руб. за 14,94 млн руб. (дисконт — 3,6%). По условиям закупки, подрядчик должен был завершить работу до марта 2023 года. В сентябре 2023 года проектная документация по сохранению объекта культурного наследия получила положительную оценку государственной историко-культурной экспертизы.

Во второй раз проект реставрации памятника Салавату Юлаеву проходил государственную историко-культурную экспертизу в октябре 2024 года, так как потребовались доработки. Последнюю экспертизу, на которую было получено положительное заключение Главгосэкспертизы, проводило в Уфе питерское ООО «С. П. Бург и партнеры».

Проектировщики установили, что под воздействием внешних факторов, в частности, дождя, солнца и ветра, монумент «находится в недопустимом и аварийном состоянии». В скульптуре воина элементы отливки разошлись, возникли трещины и коррозия металла. В постаменте треснули плиты, некоторые фрагменты откололись, есть потертости. Ребра кургана просели и выветрились. Реставрация требуется не только скульптуре воина на коне, но и пьедесталу, на котором стоит памятник, и даже кургану, который ежегодно движется в сторону реки.

Предусмотренные в проекте работы позволят сохранить облик конной скульптуры с всадником, восстановив утраченный элемент упряжи — «нагрудник в форме кованой бляхи из двух сердец, украшенных геометрическими узорами». Внутренний металлический каркас должны заменить, а скульптуре вернуть исторический темно-серый оттенок: в 2005 году его выкрасили в зеленый цвет. Проектом предусмотрено сохранение внешнего облика постамента и восстановление первоначальной формы кургана, исторически более узкого, с более острым углом наклона граней.

В ноябре 2023 года во время «прямой линии» глава Башкирии Радий Хабиров оценил ориентировочную стоимость работ в 300 млн руб. Он назвал «сумасшедшими» домыслы, что власти таким образом намереваются разрушить памятник Салавату Юлаеву. По его словам, отреставрировать монумент без демонтажа невозможно, так как необходимо также укрепить его подножие.

Будущее памятника

1 мая 2025 года глава республики подписал закон о государственном реестре национального наследия. В реестр включили 36 уникальных памятников, в том числе архитектурные объекты, включая памятник Салавату Юлаеву.

Реставрация памятника Салавату Юлаеву началась в конце июня 2025 года и продлится до осени 2027 года. После подготовительных работ конную статую сняли с постамента. Реставрация проходит в специальной мастерской в Уфе. Также планируется благоустроить прилегающую площадь и отремонтировать фонтан.

На время работ площадь от парковки перед конгресс-холлом «Торатау» до памятника будет закрыта.

17 июля того же года Салават Кулбахтин сообщил, что специалисты не рассматривают варианты изготовления копии памятника Салавату Юлаеву с полной заменой материала — например, на бронзу. Комментарий руководителя опубликован в Telegram-канале наблюдательного совета по реставрации конной статуи. Господин Кулбахтин пояснил, что замена материала памятника противоречит закону, а его полная переотливка изменит историческую и художественную ценность.

«Бытует много мнений о том, что нужно поменять материал, заменить чугун на какие-то другие материалы. Но это невозможно ввиду того, что федеральное законодательство требует сохранения объекта, памятника культурного наследия именно в тех критериях, в которых он был создан. Поэтому памятник будет полностью сохранен, и те элементы, из которых он состоит»,— прокомментировал он.

29 июля господин Кулбахтин сообщил, что куратором реставрации памятника Салавату Юлаеву будет президент Российской академии художеств Василий Церетели.

1 сентября Башкультнаследие опровергло информацию о возможном срезе кургана, на котором установлен памятник. В ведомстве заверили, что земляную насыпь укрепят с помощью цементизации свай и проведения гидроизоляции фундаментной части.

В сентябре начался демонтаж памятника перед его предстоящей реставрацией.

Площадь огородили, на ней работала группа археологов. Как пояснил научный сотрудник лаборатории методологии и методов гуманитарных исследований БГПУ имени Акмуллы Николай Щербаков, археологический контроль необходим, поскольку памятник федерального значения находится на территории зоны федерального значения — «Городище Уфа-4».

Работы курирует Фонд Российской академии художеств (РАХ). Академик РАХ Александр Мирианашвили сообщил, что для обследования фундамента вырыт глубокий шурф, позволивший оценить состояние бетона и грунта. Фундамент состоит из двух частей: нижней, уходящей в землю, и верхней, облицованной камнем. Нижняя часть — в хорошем состоянии. После изучения будет принято решение о сохранении или замене верхней части. Вероятнее всего, ее придется заливать заново.

В начале ноября во время технических работ под памятником Салавату Юлаеву обнаружили капсулу времени — бутылку, внутри которой лежала записка. На ней была указана дата — 13 мая 1967 года, а также перечислены имена: Ахат Янбеков, Ирмак Исмагилов и Азамат Валеев из Баймака. Вероятно, эти люди почти шестьдесят лет назад участвовали в установке памятника Салавату Юлаеву.

По словам директора Института истории и государственного управления Уфимского университета науки и технологий Амины Уразовой, работы идут по графику. Единственное, что может привести к сдвигу сроков, — это выявление скрытых дефектов, требующих дополнительных работ.

Во время «Прямой линии» 11 ноября 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на вопрос о реставрации памятника Салавату Юлаеву признался, что ему бы не хотелось этим заниматься, так как это «большая эмоциональная нагрузка».

По его словам, «сейчас, слава Богу, как говорится, мы начали эту работу». Радий Хабиров выразил удовлетворение, что «все-таки мы общество убедили, что надо памятник снять, отреставрировать и поставить». Он отметил, что одно время люди «достаточно агрессивно», «настойчиво свое мнение отрицательно выражали».

Художник-реставратор Андрей Смирнов рассказал, что скульптура после восстановления будет выглядеть так, как ее задумал автор: «Без сомнения, мы видим значительные разрушения, сильные коррозионные поражения на деталях. Например, эта деталь была отломана от основной, художественной части цоколя и находилась под ним, скрытая от глаз, и именно коррозия, а не люди, стала причиной ее повреждения. Что же касается самой скульптуры, после реставрации она вернется именно в том виде, в котором ее задумал автор, в котором она впервые была установлена на постамент». Андрей Смирнов добавил, что исторический цвет памятника, который изначально задумал скульптор, восстановят.

Художник-реставратор по металлу Михаил Татарников пояснил, что реставрация памятника представляет собой полный цикл работ. Первым этапом был демонтаж, который уже завершен. Все последующие необходимые работы будут проводиться в цехе.

«Затем начнутся работы по расчистке, локализации и удалению коррозии. Также здесь будет проведена черновая сборка монумента перед его окончательным монтажом на месте экспонирования»,— отметил господин Татарников.

22 ноября на склоне горы в Уфе зажглась проекция с изображением памятника Салавату Юлаеву. Как сообщал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев, это сделано на время реставрации скульптуры, чтобы «место его силы» не оставалось пустым. Проекция хорошо видна с набережной реки Белой.

16 декабря в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание в рамках проекта «Час общественных пространств». На нем глава республики поручил разработать концепцию реконструкции площади у памятника Салавату Юлаеву, который сейчас реставрируется. Этот проект планируют рассмотреть на одном из будущих совещаний.

По словам директора компании «БАДИ-с» Наили Майоровой, нормативный срок службы памятников — 50 лет. Если памятник Салавату Юлаеву был установлен в 1967 году, а изготовлен еще раньше, то нормативный срок службы уже прошел, и памятник требует капитального ремонта. «Это очень хорошо, что на него обратили внимание. Как все сооружения, он должен проходить внешний осмотр раз в год, а внутреннее обследование — раз в пять лет. Будем надеяться, что памятник после капитального ремонта будет обследоваться ежегодно и ремонтироваться при необходимости», — отметила она.

Руководитель компании подчеркнула, что большая проблема всех металлических конструкций — это коррозия, и избежать ее просто невозможно, это такой же естественный процесс, как сама жизнь. От нее нужно защищать». В памятнике необходимо защитить поверхность снаружи антикоррозионными лакокрасочными покрытиями, а изнутри хорошо бы провести холодное цинкование.

Наиля Майорова отметила, что в 2019 году было проведено внешнее и внутреннее обследование, а в 2021 году компания проводила более тщательное внутреннее обследование. «Тогда и обнаружился дефект в отливке левой нижней части ноги и просадке основания. Были произведены дополнительные обследования, разработаны проекты ремонта»,— рассказала она. Собеседница подчеркнула, что сейчас проводятся многие мероприятия из тех, которые изначально предложили в компании — в частности, замена дефектной части ноги. Необходимо усиление основания грунтов. По ее словам, сам фундамент скульптуры находится в хорошем состоянии. Также требуется хорошая антикоррозионная защита. «Если все эти мероприятия будут выполнены, то памятник прослужит еще 50 лет», — считает она.

Чтобы предотвратить подобное разрушение в будущем, следует хорошо содержать памятник: проводить ежегодные обследования, мониторить высотные отметки и вовремя производить необходимый ремонт, отметила Наиля Майорова. По ее мнению, самые большие сложности в реставрации памятника — это «точность монтажа».

Как сообщила пресс-служба администрации Уфы, основной объем реставрации запланирован на 2026–2027 годы и включает усиление основания исторического кургана, замену внутреннего несущего каркаса памятника, ремонт внешней чугунной облицовки узлов и элементов, восстановление утраченных деталей и консервационную покраску. Окончание всех работ и торжественное открытие обновленного памятника запланировано на осень 2027 года.

«В настоящее время в цехе детально обследуют внутреннюю конструкцию скульптуры. Это позволит точно оценить ее состояние и подтвердить или скорректировать план работ. Окончательные выводы будут сделаны по завершении этого этапа»,— отмечается в сообщении.

Работы по укреплению кургана являются неотъемлемой частью проекта, подчеркнули в администрации. В настоящее время подрядчик также обследует основание кургана для разработки оптимальной технологии его усиления. Начало этих работ запланировано после завершения всех подготовительных и проектных процедур. «Окончательная сметная стоимость всего комплекса работ будет известна после получения положительного заключения государственной экспертизы»,— заявили в мэрии.

Скульптор Салават Щербаков сказал, что сложности реконструкции конной статуи Салавата Юлаева в Уфе — чисто технологические, производственные, так как «вся творческая, образная часть, решена скульптором Товасиевым, и всеми идеями, и созданным башкирским народом образом Салавата Юлаева».

В реставрационной работе есть свои слабые и сильные места. Сила в том, что литье создано глобально, оно в основном сохранилось, отметил скульптор. По его словам, в основном речь идет о конструктивной устойчивости, которая базируется на каркасе статуи. Особенностью памятника является то, что он отлит из чугуна, а не из бронзы, как и другие памятники в те годы. Чугун отливается гораздо большей толщиной, чем бронза — толщиной не сантиметр-полтора, a пять-шесть сантиметров, поэтому у статуи значительный вес. Каркас памятника в те годы не был нержавеющим, не было надежной антикоррозийной обработки. И он за это время ослаб, проржавел, и появились слабые места, истончения.

Салават Щербаков отметил, что реставраторам предстоит «очень ювелирно, аккуратно, хирургически разобрать саму форму, оболочку, скульптурные объемы и всю пластику и добраться до каркаса». Он считает, что, когда каркас будет заменен и местами восстановлен, часть этого каркаса, который уже не является несущим, нужно сохранить в музее Салавата Юлаева.

По его мнению, второе важное и трудное место — это фундамент памятника, а также геологическая составляющая — подвижка грунтов. Скульптор отметил, что сейчас «при строительстве огромных объектов, мостов, небоскребов это не является нерешаемой проблемой, но это большая работа».

Салават Щербаков считает правильным, что работа перемещена в цех, где есть и тепло, и свет, и сварка, и вся химическая составляющая, поэтому принято правильное решение «делать надежно в лабораторных, цеховых, промышленных условиях».

Он отметил, что при ремонте памятника речь идет, во-первых, о реставрации самой статуи, во-вторых, постамента и, в-третьих, подземной части, фундамента. Плюс перевозка, подъем — все это цепочка работ, которая предшествует реставрации, тонкой художественной работе по восстановлению поверхности, цвета. В этом и состоит главная сложность реконструкции такого памятника.

Объект отличается от других тем, что находится не в городе, на площади, а фактически в условиях природной стихии. «Под ним находится река и огромная гора, все это активные геологические процессы», что делает его как бы проходящим через «космические трудности», но на земле. Он отличается трудной доступностью для подъемной техники. Особенность памятника и в его образе: он расположен на такой высоте, что виден издалека с разных точек.

Скульптор полагает, что два года — это срок напряженной, профессиональной работы, и при соответствующей дисциплине он абсолютно оптимален. «И конечно, как бы ни хотелось, чтобы он оттуда не перемещался, но это все равно, что лечить ребенка где-то под дождем, на морозе — это надо делать очень бережно, в надежных условиях, поэтому, конечно, не снимая с постамента, отреставрировать этот памятник, включая еще и многослойные проблемы, фундамент, было невозможно».

Майя Иванова