В мэрии Уфы пообещали защитить захоронение красноармейцев-чапаевцев в «Алмалыке»

При разработке проектов планировки и межевания территории садового товарищества «Алмалык» на юге Уфы предусмотрена защита памятника красноармейцам-чапаевцам. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе мэрии в ответ на соответствующий запрос.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Планировочная документация, принятая по просьбе ООО «Специализированный застройщик "Арт-сити"», предполагает строительство на бывших садовых участках образовательного центра с детским садом на 200 мест и школой на 198 учеников. Улица Зайнаб Биишевой, ограниченная с запада улицей Академика Галеева, будет продлена до переулка Некрасова вдоль склона над улицей Пугачева. На северо-западе территории, на углу переулка Некрасова и Софьи Перовской, строится жилой комплекс из девяти высоток. Также рядом появится девятиэтажный паркинг.

На территории СНТ «Алмалык» находится захоронение 32 красноармейцев, погибших в 1919 году во время гражданской войны в боях за Уфу. В 1960 году над могилой установлен памятный обелиск. Летом 2021 года памятник внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Башкирии, а 30 сентября 2025 года Башкультнаследие включило братскую могилу в список памятников истории и культуры. Между тем, обелиск над захоронением к предмету государственной охраны не относится.

«При разработке проекта особое внимание уделено сохранению исторического облика микрорайона. Так, предусмотрена защита регионального объекта культурного наследия "Памятник красноармейцам-чапаевцам". Размещение образовательного центра предлагается с учетом границ объекта культурного наследия»,— рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Идэль Гумеров