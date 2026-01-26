В Самарской области могут отменить занятия в школах при температуре ниже 25 градусов

В министерстве образования Самарской области уточнили, при каком понижении температуры руководители общеобразовательных организаций могут отменить очные учебные занятия в школах.

«Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях Самарской области принимается руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ “Приволжское УГМС”», — отмечают в министерстве.

Согласно опубликованной информации, для обучающихся с 1 по 4 класс очные занятия могут отменить при температуре ниже -25°C. Для учеников 1-8 классов посещения отменят при температуре ниже -27°C, по 11 класс — ниже -30°С. Решение об отмене занятий должно быть доведено до родителей учеников классными руководителями накануне вечером.

При отмене очных занятий будет организовано дистанционное обучение. В день отмены занятий для детей, пришедших в школу, организуют обучение и питание.

Руфия Кутляева