Умерла двукратная чемпионка СССР по горнолыжному спорту Екатерина Вогулкина

В Екатеринбурге на сотом году жизни скончалась двукратная чемпионка СССР по горнолыжному спорту, заслуженный тренер РСФСР Екатерина Вогулкина, сообщили в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.

Екатерина Вогулкина родилась 13 октября 1926 года в Свердловске. С 1943 года она выступала за сборную Свердловска по лыжному спорту, а с 1945 года — за сборную СССР. В 1947 году госпожа Вогулкина на чемпионате СССР в Уктусе заняла первое место в лыжном двоеборье. В 1949 году она перешла в горнолыжный спорт и в том же году на чемпионате СССР заняла первое место в скоростном спуске.

В 1948–1952 годах Екатерина Вогулкина училась в Ленинградском институте физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1955 году во время соревнований в Чехословакии она получила тяжелую травму, после которой завершила спортивную карьеру.

С 1957 года она работала на кафедре физвоспитания в Свердловском горном институте, а с 1960 года возглавила сборную Свердловской области по горнолыжному спорту. Входила в президиум федерации по горнолыжному спорту РСФСР.

После выхода на пенсию она продолжила тренировать детей в спортивной школе «Уктусские горы». Среди ее учеников — более десяти мастеров спорта, включая трехкратную чемпионку СССР Галину Малоземову.

Екатерина Вогулкина была удостоена звания заслуженного тренера РСФСР, а также награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»(1970), знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Прощание с тренером состоится 28 января в доме прощания «Вознесение».

Полина Бабинцева