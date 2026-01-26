На Среднем Урале задержали участника схемы по организации онлайн-краж

В Санкт-Петербурге и Свердловской области задержали двух участников схемы по организации хищений денег со счетов россиян через неиспользуемые ими старые телефонные номера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Их деятельность пресекли сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, задержанные причастны как минимум к 100 эпизодам противоправной деятельности в различных регионах страны, ущерб составил более 15 млн руб. Для этого они использовали арендованные квартиры, зарубежные прокси-серверы и множество смартфонов. Так, один из фигурантов через специальное программное обеспечение собирал номера телефонов, которые операторы выставили на продажу. Сообщник оформлял полученные номера на третьих лиц. После этого в банковском приложении они проверяли наличие на счетах денег от предыдущих пользователей — если они были, то их переводили на подконтрольные счета. В случае, если денег не было, фигуранты оформляли на прежнего владельца номера кредит. В случае одобрения банком, выданные им деньги также выводились.

Полиция задержала подозреваемых при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков у них были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и SIM-карты, а также деньги на общую сумму более 1,7 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Одного фигуранта отправили под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Пичурина