Массовые беспорядки в США после убийств при задержании

В августе 2014 года в Фергюсоне (штат Миссури) начались столкновения после убийства полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Волнения продолжались больше недели, в городе было введено чрезвычайное положение и комендантский час, привлекались силы Национальной гвардии. Вторая волна беспорядков началась в ноябре после оправдания полицейского судом. Всего было задержано более 320 человек.

В апреле—мае 2015 года в Балтиморе (штат Мэриленд) прошли массовые протесты, вызванные смертью 26-летнего афроамериканца Фредди Грея. Он умер от травм, полученных при задержании полицией. Акции сопровождались беспорядками, в городе вводился комендантский час, было задействовано свыше 2,5 тыс. бойцов Нацгвардии. Пострадали около 100 полицейских, 200 человек были задержаны.

В сентябре 2016 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) вспыхнули беспорядки после убийства полицейским 43-летнего афроамериканца Кита Ламонта Скотта. По версии полиции, он был вооружен, но семья убитого это отрицала. Столкновения продолжались несколько дней, пострадали 12 полицейских, в город вводились до 1 тыс. бойцов Национальной гвардии. Около 40 человек были задержаны.

В сентябре 2017 года в Сент-Луисе (штат Миссури) несколько дней продолжались протесты после того, как судья оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве афроамериканца Энтони Ламара Смита. Толпа била витрины и нападала на полицейских, более 300 человек были задержаны.

В мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались протесты из-за убийства при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации под лозунгами Black Lives Matter охватили десятки городов США и сопровождались массовыми беспорядками, поджогами и столкновениями с полицией. В ряде штатов вводился комендантский час. Для наведения порядка задействовали Нацгвардию. Тысячи человек были задержаны.