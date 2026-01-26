Телеканал «Вся Уфа» сообщил о взломе сайта

Муниципальный телеканал «Вся Уфа» предупредил читателей и зрителей о взломе сайта. В Telegram-канале СМИ написано, что в поисковой выдаче «Яндекса» по запросу названия телеканала появляются ссылки на посторонний контент, не связанный со «Всей Уфой».

Как удостоверился «Ъ-Уфа», при открытии портала появляются формы для авторизации и предложения новости. Страницы «Новости», «Команда», «Программа» и остальные разделы недоступны.

«Мы уже связались с разработчиками, которые решают проблему»,— информирует телеканал на странице в мессенджере, принося извинения аудитории.

Идэль Гумеров