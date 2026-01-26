В Оренбургской области в суд передано дело о хищении нефтепродуктов организованной группой

В суд на рассмотрение передано уголовное дело, возбужденное по трем эпизодам незаконной деятельности по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст.30 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

В марте прошлого года в Переволоцком районе обезвредили организованную группу из восьми человек в возрасте от 19 до 64 лет. По версии следствия, 50-летний лидер ОПГ организовал незаконное подключение к нефтепроводу, принадлежащему оренбургской нефтяной компании.

С октября 2024 года по март 2025 года участники группы похитили около 34 тонн нефтепродуктов. Материальный ущерб, причиненный компании, составил более 1,3 млн руб.

Руфия Кутляева