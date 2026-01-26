В Татарстане 80 семей получили гранты на свадьбы в национальном стиле
С прошлого года в Татарстане 80 молодых семей получили гранты на проведение свадеб с национальными элементами. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров в интервью «Татар-информу».
В Татарстане 80 семей получили гранты на свадьбы в национальном стиле
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Господин Кадыров подчеркнул, что республика многонациональна, поэтому речь идет не только о татарских и русских свадьбах.
По словам министра, инициативой заинтересовались представители других регионов, которые обращались за опытом реализации программы.