Правительство поддержало введение ответственности за отрицание геноцида советского народа

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти его жертв. Это следует из проекта правительственного отзыва (есть в распоряжении «Ъ»).

Поправка вносится в статью о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Тем же законопроектом вводится уголовная ответственность (в ст. 243.4 УК) за уничтожение или повреждение памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память жертв геноцида, а также за осквернение их захоронений.

Как следует из текста отзыва, изменения подготовлены в развитие федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», принятого в апреле 2025 года. Он направлен на защиту фактов, установленных Международным военным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (известен также как Нюрнбергский трибунал).

Автором законопроекта выступила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

По статье о реабилитации нацизма, также апеллирующей к выводам Нюрнбергского трибунала, максимальный размер наказания составляет три года лишения свободы или штраф в размере 3 млн руб.

Степан Мельчаков