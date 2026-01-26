Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проверку боеготовности вооруженных сил Белоруссии будут проводить до весны

Начавшаяся в январе 2026 года проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии продлится до весны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Лукашенко, многие страны «сходят с ума» от беспилотников. «Целые заводы, фабрики штампуют (БПЛА.—“Ъ”). И не только украинцы и россияне…»,— отметил белорусский президент (цитата по БЕЛТА). Он добавил, что БПЛА вряд ли помогут стране в случае военных действий, особенно в лесисто-болотистой местности.

Ежегодная проверка вооруженных сил Белоруссии началась 16 января. Главная цель мероприятия — убедиться в боеготовности армии страны. Обычно это происходит внезапно, чтобы объективно оценить подготовку войск.

