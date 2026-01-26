В Новосибирске осудили 20 телефонных мошенников за обман 168 человек

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении 20-ти местных жителей по делу о телефонном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Троих участников преступной группы приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, их подельникам назначили от года и 10 месяцев до трех лет и восьми месяцев лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2021-го по июль 2022 года фигуранты дела звонили гражданам и представлялись сотрудниками различных банков, курьерской службы, а также службы инкассации. Аферисты сообщали жертвам ложную информацию о получении кредита на выгодных условиях.

Затем, установили правоохранители, злоумышленники сообщали, что для получения кредита требуется предварительно компенсировать расходы на его оформление. Пострадавшие переводили средства на банковские счета, которые были оформлены на подставных лиц.

Всего от действий мошенников пострадали 168 человек. Суммарный ущерб следствие оценивает в сумму более 9 млн руб. Уточняется, что обвиняемые частично возместили причиненный потерпевшим ущерб в размере более 2 млн руб.

Александра Стрелкова