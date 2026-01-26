Артур Абдрашитов: зимняя дорога Шелехметь — Белые домики работает в штатном режиме

Врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов заявил, что временная зимняя дорога Шелехметь — Белые домики работает в штатном режиме. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Комментарий министра появился после публикации депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым видеозаписи в своем Telegram-канале, на которой видно, что дорога завалена сугробами.

По словам Артура Абдрашитова, видео было сделано в декабре, в период, когда зимник еще не был открыт для общего пользования.

«На кадрах запечатлена работа дорожной техники, в том числе нашего подрядчика, которая готовила трассу к запуску. На сегодняшний день временная дорога работает в штатном режиме, обеспечивая надежную транспортную связь с селом Рождествено. Дорожные службы ведут ежедневный мониторинг состояния дороги»,— пояснил министр транспорта региона.

В начале января после жалоб самарцев на состояние зимней дороги Артур Абдрашитов заявил, что на зимнике на постоянной основе работает четыре единицы снегоуборочной техники.

Сабрина Самедова