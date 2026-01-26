Собак в Кузнецке планируют отлавливать за 1,4 млн руб., некоторых будут усыплять
Администрация Кузнецка Пензенской области ищет подрядчика, который будет отлавливать бездомных собак. Начальная максимальная цена контракта — более 1,35 млн руб.
Эвтаназию одной собаки оценили в 582 рубля
Фото: Нина Шевченко
Помимо отлова, исполнителю предстоит транспортировать, временно содержать, вакцинировать, стерилизовать и маркировать животных. Отловленных домашних питомцев требуется возвращать их владельцам или передавать в приюты. Контракт также предусматривает эвтаназию собак и их последующую утилизацию, которые оценили в 582 и 617 руб. соответственно.
Заявки на участие принимаются до 2 февраля. Контракт будет действовать до 15 декабря. Финансирование осуществляется за счет городского бюджета Кузнецка с дополнительной субсидией от бюджета Пензенской области.