Не Москва и не Питер: свердловский застройщик вошел в ТОП-3 надежных девелоперов России

Компания PROGRESS заняла 2 место в рейтинге надежности застройщиков России по итогам 2025 года, обогнав столичных игроков рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании PROGRESS Фото: Предоставлено пресс-службой компании PROGRESS

Интересный факт: высокую оценку уровня надежности страны PROGRESS получил накануне своего 14-летия — 25 января компания отметила очередную годовщину работы на рынке. На фоне данных о том, что за 2025 год в России прекратили деятельность более 800 000 бизнесов, такой срок работы и позиции в общероссийских рейтингах выглядят показательно.

За 14 лет PROGRESS прошел путь от локального застройщика до федеральной компании, входящей в топ-50 девелоперов страны по объему строительства.

По данным компании, за годы работы PROGRESS:

создал 500 рабочих мест в Екатеринбурге и Астрахани;

построил жилые кварталы, в которых выбрали жить 2 827 семей;

поддерживает бойцов спецоперации силами команды. Оказал содействие в восстановлении Курской области

неоднократно привозил в наш регион профессиональные награды. Наиболее титулованные проекты застройщика – жилой квартал Amundsen и жилой комплекс «Атмосфера», которые не раз становились лучшими в стране и Европе.

Основатель PROGRESS Виктор Тарасенко отметил, что выход на федеральный уровень стал для компании важным этапом:

«Сохранять высокий темп развития 14 лет подряд — нелегкая задача, особенно сейчас. Но мы с ней справляемся. Даже самые наши непростые решения направлены на одно: чтобы компания оставалась устойчивой и выполняла все обязательства перед клиентами и партнерами».

В ближайшие годы PROGRESS планирует продолжить реализацию жилых проектов в Екатеринбурге, Астрахани и других регионах, сохраняя фокус на комплексной застройке и городской среде.

ООО «ДК «Прогресс-Лидер»