В Оренбуржье суд рассмотрит дело о нападении иностранного гражданина на несовершеннолетнюю

В Бузулуке в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина иностранного государства. Он обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 ноября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома по переулку Колхозному, 1 в селе Новоалександровка напал на 15-летнюю девушку, чтобы завладеть ее мобильным телефоном. Он нанес потерпевшей «удар коленом в область живота, укусил за руку, а затем схватил за волосы и оттолкнул в стоящий рядом столб». Несовершеннолетняя упала на землю. Обвиняемый воспользовался этим и выхватил телефон из ее рук, после чего начал убегать с места преступления, но обронил устройство.

Следственные органы задержали обвиняемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева