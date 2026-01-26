Двух жителей Набережных Челнов осудили за хищение дизельного топлива на 6,9 млн

В Набережных Челнах вынесли приговор сотруднице бухгалтерии и водителю по уголовному делу о хищении 107 тонн дизельного топлива на сумму 6,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что с апреля по июнь 2024 года топливо, перевозимое из Башкортостана, фактически не сливалось заказчику, а реализовывалось сторонним покупателям. Бухгалтер оформляла фиктивные документы о поставке, выручку злоумышленники делили между собой.

Суд приговорил сотрудницу бухгалтерии к 4 годам лишения свободы, а водителя — к 2,5 годам. Они признаны виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Анна Кайдалова