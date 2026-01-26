Жителя Казани будут судить за гибель рабочего при ремонте крыши

В Казани в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть рабочего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приволжского района Казани.

По версии следствия, в августе 2025 года ответственный за охрану труда допустил плотника к работам без обязательного обучения и инструктажа. Во время ремонта открытого люка на крыше многоквартирного дома рабочий упал с высоты 1,8 метра и от полученных травм скончался на месте.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

Анна Кайдалова