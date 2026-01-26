МЧС ликвидировало возгорание в ледовом городке на эспланаде

В одном из торговых павильонов на территории ледового городка в центре Перми произошло короткое замыкание электрооборудования.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет. «Сейчас на месте работают сотрудники краевого МЧС. Проводится проверка»,— пишет господин Соснин. Ледовый городок возобновит работу сразу после завершения всех процедур, уточнил глава Перми.