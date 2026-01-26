«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Начало 2026 года сопряжено с бурным ростом цен на драгоценные металлы. Связано это со снижением доллара, и дальнейшие тенденции на этом рынке будут зависеть от динамики американской национальной валюты, считают эксперты. Скорее всего, так оно и есть, но в 2026-м образовались и другие зависимости, например, конфликт между США и Евросоюзом из-за Гренландии. Чем вызвано снижение доллара в новом году? На какие активы обратить внимание инвесторам? Куда вложить 1 млн и более? На эти и другие вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Многие европейские пенсионные фонды и другие организации такого типа заявили о том, что будут сокращать свои инвестиции в американские активы, прежде всего в казначейские облигации. В 2026-м по DXY доллар потерял около 2%. DXY — это индекс американской валюты, где основной вес занимает евро. И как раз из-за этого конфликта наблюдается снижение американского доллара. Что же будет дальше? На этой состоится заседание ФРС. И тут своя интрига: давление президента США Дональда Трампа на регулятор и его главу Джерома Пауэлла из-за снижения ставок, которое оставляет Центробанку очень мало места для маневра. Скорее всего, снижения на этом заседании не будет. И доллар может частично отыграть потери у единой европейской валюты, хотя, если тенденция по оттоку продолжится, доллар имеет шансы еще упасть на 1-2%.

