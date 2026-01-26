С нижегородского техникума взыскали ущерб за падение части кровли на машину

Суд взыскал с Сормовского механического техникума им. П.А. Семенова компенсацию за повреждение автомобиля фрагментами кровли. Сумма ущерба превысила 2 млн руб., сообщили в Сормовском райсуде Нижнего Новгорода.

Истец пояснил, что летом 2024 года припарковал около здания техникума автомобиль Subaru Outback. Вечером после работы он увидел, что сверху на машине лежат элементы конструкции кровли, а сам автомобиль поврежден. Сумма восстановительного ремонта составила 2,07 млн руб.

Представитель ответчика возражал против иска, ссылалась на то, что падение фрагментов было вызвано ураганным ветром, то есть обстоятельствами непреодолимой силы. Однако суд пришел к выводу, что ветер стал не основной причиной, а лишь дополнительным фактором, учитывая ненадлежащее техническое состояние кровельных конструкций.

Истец же припарковал автомобиль с соблюдением требований ПДД, в отсутствие сведений об аварийном состоянии крыши и не имел объективной возможности предвидеть срыв кровельного покрытия.

Кроме суммы ущерба с техникума взыскали 15 тыс. руб. судебных расходов и 18,6 тыс. руб. госпошлины. Решение суда вступило в силу.

Галина Шамберина