С директора пермской фирмы взыщут неуплаченные налоги на сумму 61 млн рублей

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя пермской фирмы. Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Судом установлено, что генеральный директор ООО «Стандарт мониторинг» уклонился от уплаты налогов, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов, суммах НДС и налога на прибыль, подлежащих уплате в бюджет в период с 25 сентября 2018-го по 29 марта 2021 года. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 61 млн руб.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершенном преступлении признал частично. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Заявленный прокуратурой гражданский иск на сумму 61 млн руб. удовлетворен.