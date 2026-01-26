Трое жителей Башкирии признаны виновными в краже денег с банковских карт

Учалинский районный суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в краже денежных средств с банковских карт. Суд установил, что с 2022 по 2023 год они использовали фишинговые схемы для получения доступа к личным данным и финансовым счетам граждан.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, один из подсудимых создал в мессенджере чат-бот, который позволял собирать персональную информацию и генерировать поддельные ссылки на интернет-сайты. Вместе с двумя соучастниками он размещал ложные объявления о совместных поездках и предлагал пройти опросы за вознаграждение, в ходе которых жертвы вводили реквизиты своих карт.

В результате подсудимые похитили более 450 тыс. руб. у 26 человек.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил требования о взыскании ущерба, причиненного потерпевшим.

