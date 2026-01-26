Перевозчики на шести маршрутах Саратова работали с просроченными свидетельствами

Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства при организации транспортного обслуживания населения. В ходе проверки выявлено, что перевозки по нескольким маршрутам в городе Саратове осуществлялись на основании временных свидетельств, выданных с 17 февраля по 7 августа 2025 года.

Комитет по транспорту администрации города не организовал открытые конкурсы по выдаче свидетельств на перевозки в установленные законом 30-дневные сроки. Это привело к тому, что некоторые предприниматели получили преимущество перед другими участниками рынка из-за длительного отсутствия конкурсных процедур.

По результатам проверки прокуратура направила представление руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области. Документ был удовлетворен, и УФАС объявил предостережение администрации муниципального образования «Город Саратов» о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Устранение выявленных нарушений находится под контролем надзорных органов. Прокуратура продолжает следить за соблюдением законодательства в сфере транспортных услуг.

Всего в ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с несвоевременным проведением конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам. Это касалось маршрутов №67, 24, 55, 77, 8 и 13.

Никита Маркелов