Обвиняемого в вымогательстве юношу арестовали на Бору

Юноша, обвиняемый в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), арестован по решению Борского городского суда Нижегородской области. Он пробудет под стражей до 12 марта 2026 года включительно, сообщили в суде.

По версии следствия, с 2022 года по 26 декабря 2025 года фигурант в составе группы лиц под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего 109 тыс. руб. Последний, опасаясь угроз, передал деньги. В январе 2026 года аналогичным образом обвиняемый потребовал и получил еще 15 тыс. руб. 22 января его задержали.

Галина Шамберина