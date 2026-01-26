Размер потребкредита в Челябинской области вырос на 15% за месяц

Средний размер потребительского кредита в декабре 2025 года в Челябинской области составил 168,9 тыс. руб. Это на 15% больше, чем в ноябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в конце прошлого года размер потребкредита находился на уровне 180,2 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 8,4%. Самый серьезный рост среднего чека такого займа продемонстрировали Тульская область (+25%), Алтайский край (+21,1%), а также Омская (+21%), Воронежская (+17,5%) и Саратовская (+16,9%) области. Снизился размер потребкредита только в Приморском крае (–12%).

Эксперты НБКИ связывают такую динамику с сезонным фактором. Однако все равно спрос на займы продолжает снижаться — из-за высоких ставок граждане предпочитают сберегать средства.

Виталина Ярховска