Платную парковку в центре Петербурга оплатили более 54 млн раз в 2025 году

Петербуржцы в 2025 году более 54 млн раз оплатили платную парковку в центре города, сообщает пресс-служба Смольного. Это на 8 млн транзакций больше, чем годом ранее, что демонстрирует рост использования системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Большинство оплат (свыше 65%) совершено через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербург». Значительная часть автомобилистов (25,6%) пользуется приложением «Парковки России». На долю паркоматов, чат-бота, банковских терминалов и SMS приходится около 9% транзакций.

Количество действующих парковочных разрешений в городе достигло почти 133 тыс. Среди них — разрешения для жителей, многодетных семей, владельцев электромобилей, специального транспорта и другие льготные категории.

Ключевым изменением года стало введение с 15 октября новой дифференцированной системы тарифов. В итоге количество нарушений правил оплаты сократилось на 26%, а в центральных районах города появилось больше свободных мест.

Андрей Маркелов