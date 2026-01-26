В Самаре спрос на кондитерские изделия вырос почти на 38%

В Самаре спрос на кондитерские изделия в 2025 году вырос почти на 38% по сравнению с 2024 годом, сообщили в Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рейтинге регионов по количеству заказанных сладостей Самара заняла седьмое место. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В Самаре средний чек на сладости увеличился на 11%, до 2 503 руб.

Одними из самых востребованных стали бенто-торты. Популярность этого десерта выросла на 54%, средний чек увеличился до 1 594 рубля (+16%). Чаще всего пользователи заказывали бенто-торты с начинкой «Сникерс», а также клубничной и вишневой. Наименьшей популярностью в городе среди всех десертов пользовались сладкие пироги.

Сабрина Самедова