В тюменском поселке Сетово сгорел двухэтажный многоквартирный дом

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за пожара в поселке Сетово, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Сгорел двухэтажный многоквартирный дом №2 на ул. Железнодорожная.

Пожар произошел 26 января, жильцов эвакуировали. В ходе проверки будут установлены причины и условия возникновения возгорания и проконтролированы вопросы размещения жильцов и оказания им необходимой помощи, в том числе выплаты компенсаций.

Ирина Пичурина