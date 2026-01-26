Орловские волонтеры прокомментировали сообщения о попытке суицида участника СВО

В орловском филиале фонда «Защитники Отечества» прокомментировали появившуюся в СМИ и соцсетях информацию «об участнике СВО, который попытался нанести себе увечья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил со ссылкой на орловского бойца, что тот якобы 15 января пытался покончить с собой после встречи с руководством местного филиала фонда «Защитники Отечества». Уточняется, что ему оказали помощь прибывшие на место медики, от госпитализации участник спецоперации отказался. Он объяснил свой поступок и угрозу повторной попытки якобы бездействием сотрудников фонда.

«Разногласия были сняты на месте, пакет документов, дополненный нотариально заверенными свидетельскими показаниями других участников СВО, повторно направлен в Министерство обороны РФ»,— уверяют в орловском филиале фонда.

Волонтеры рассказали, что работают с мужчиной с 2023 года, когда он впервые обратился к ним по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий и мер соцподдержки. Утверждается, что участнику СВО помогли собрать пакет документов, пройти медобследование. Кроме того, благодаря волонтерам орловец прошел реабилитацию в Волгограде и получил «техническое средство реабилитации для занятий дома».

«В процессе оформления статуса ветерана боевых действий возникли сложности. Защитник заключал контракт с содействующей организацией (ЧВК), находясь в местах лишения свободы. Сейчас эта структура расформирована. Из-за этого оформление документов, согласно действующим правилам, осуществляется через Министерство обороны РФ. Имеющаяся справка, выданная МОО "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", не имеет юридической силы. И для подтверждения участия в спецоперации необходимы нотариально заверенные заявления очевидцев, подтверждающих это»,— рассказали в орловском филиале «Защитников Отечества» и добавили, что продолжат помогать мужчине и сопровождать его «во всех вопросах».

Алина Морозова