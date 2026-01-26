Молодежь Набережных Челнов показала один из самых высоких в стране уровней осведомленности о выгорании: 71% жителей в возрасте 18–25 лет знают, что такое эмоциональное выгорание. Об этом свидетельствует совместное исследование «Ингосстраха», Финансового университета при Правительстве России и сети клиник «Будь здоров».

Челны обогнали Казань по уровню осведомленности молодежи о выгорании

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Челны обогнали Казань по уровню осведомленности молодежи о выгорании

По этому показателю Набережные Челны заняли второе место среди крупнейших городов России, обогнав Казань с показателем 61%.

Наибольший уровень осведомленности молодежи о выгорании зафиксирован в Москве — 76%, а средний уровень по стране составляет 54,2%.

Исследование охватило 36 крупнейших городов России. Более половины респондентов признались, что знакомы с понятием эмоционального выгорания, а 37,5% молодых людей испытывают его регулярно — постоянно или несколько раз в неделю.

Анна Кайдалова