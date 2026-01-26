В конце года средний размер потребкредита в Башкирии составил 157 тысяч рублей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов в Башкирии составил 157 тыс. руб., что на 4,3% больше, чем месяцем ранее.

В среднем по стране размер потребкредитов составил 180,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4%.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах в декабре 2025 года был отмечен в Москве (321,0 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (254,6 тыс. руб.), Московской (234,0 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (202,7 тыс. руб.) областях, а также в Татарстане (202,3 тыс. руб.).

Самый заметный рост по сравнению с ноябрем прошлого года продемонстрировали Тульская область (+25,0%), Алтайский край (+21,1%), а также Омская (+21,0%), Воронежская (+17,5%) и Саратовская (+16,9%) области.

Снижение показателя было зарегистрировано в Приморском крае, где средний размер потребительского кредитования уменьшился на 12%.

Олег Вахитов