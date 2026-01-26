В Курганской области заведения общепита работали без ветеринарных документов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предостережения нескольким заведениям общественного питания из-за несоблюдения ветеринарных правил. Виновным лицам грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

В середине января сотрудники Россельхознадзора проверили заведения сети доставки роллов и суши «Золотой дракон», столовую «Азия», павильоны «Куры гриль», пекарню «Ширин», пирожковые и кулинарию, а также кафе-пельменную в Катайске.

Выяснилось, что пять заведений не были зарегистрированы в специализированной информационной системе, соответственно у них нет ветеринарных документом на используемое сырье, либо они ведутся ненадлежащим образом. Еще два предприятия имели регистрацию, но постоянно игнорировали требования по оформлению сопроводительных документов. Это ставит под сомнение происхождение продуктов, что создает угрозу здоровью населения, подчеркивают в ведомстве. Организациям выдали предписания. Если нарушения не исправят, виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.

Виталина Ярховска