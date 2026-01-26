Резкое потепление и дожди ожидаются в областях Черноземья

Синоптики прогнозируют резкое потепление в регионах Черноземья на текущей рабочей неделе. Теплеть начнет уже со вторника, 27 января, а к среде температура воздуха окажется возле отметки 0°C. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС ЦЧО).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области в среду, 28 января, будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, а днем — небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость юго-восточного ветра составит 8-13 м/с. Температура в темное время суток составит от –5°C до –10°C. Днем значительно потеплеет, синоптики прогнозируют от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Существенных осадков в Воронежской области в ночь на 28 января не ожидается, но днем прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможен гололед. Ночью температура опустится до 9-14 градусов мороза. Днем воздух может прогреться до 0°C. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.

Небольшой снег пойдет в Курской области в ночь на среду. Днем умеренные осадки местами примут вид мокрого снега с дождем. Порывы юго-восточного ветра в отдельных районах могут достигать 15 м/с. В темное время суток термометры покажут от 5 до 10 градусов мороза, а днем — от –4°C до +1°C.

В Липецкой области 28 января — облачно, ночью без существенных осадков, днем вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость юго-восточного ветра составит 8-13 м/с. Ночью местами похолодает до –14°C, но днем в среду синоптики прогнозируют от 5 градусов мороза до 0°C.

Около нуля градусов ожидается в Орловской области днем в среду. Накануне ночью термометры покажут –8°C. Метеорологи прогнозируют южный ветер скоростью 8-13 м/с, а также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые немного усилятся в светлое время суток.

Единственным регионом, где термометры пока точно останутся в «минусе» синоптики УГМС ЦЧО называют Тамбовскую область. Там ночью ожидается порядка –14°C, а днем — около –2°C. Небольшой снег прогнозируют в светлое время суток. Юго-восточный ветер усилится до 9-14 м/с. Жителей региона также предупреждают о гололедице на дорогах.

Денис Данилов