Завершена процедура банкротства нижегородского банка «Ассоциация»

Арбитражный суд Нижегородской области завершил процедуру банкротства банка «Ассоциация», признанного несостоятельным после отзыва лицензии в 2019 году из-за недостачи 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank по причине фальсификации внутренней отчетности. Об этом сообщается в решении суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», виновными в разорении банка признали его бывшего казначея Владимира Макаревича и предпринимателей Станислава Машагина и Павла Увяткина: отчетность кредитной организации и платежи в международной системе SWIFT были сфальсифицированы в пользу связанных с ними компаний-участников валютного рынка. Осужденным назначили реальные сроки по ст. 165 УК РФ о причинении ущерба путем обмана без цели хищения средств. В рамках мировых соглашений с конкурсным управляющим — Агентством по страхованию вкладов — они возместили многомиллионный ущерб.

Конкурсная масса «Ассоциации» позволила удовлетворить требования кредиторов первой очереди полностью в размере 7,2 млрд руб. Требования кредиторов третьей очереди на 3,3 млрд руб. удовлетворены на 86,1%, в том числе, благодаря отступным на 564,9 млн руб. Права требования 575,5 млн руб. с Владимира Макаревича АСВ уступило ООО «Новые инвестиции». Размер неудовлетворенных требований кредиторов составил 1,2 млрд руб., следует из решения суда. Неудовлетворенные из-за недостатка имущества требования считаются погашенными.

Остаток средств на корсчетах «Ассоциации» в Банке России и АСВ нулевой, с баланса кредитной организации списано невозможное к взысканию и реализации, а также неликвидное имущество. В ближайшее время разоренный банк будет ликвидирован.

Владимир Зубарев