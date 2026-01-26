Грузинское диппредставительство в Москве возглавит бывший министр просвещения Грузии

Новым главой «Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве» назначен 41-летний Александр Цуладзе, который в 2024–2025 годах занимал пост министра просвещения кавказской страны. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Передает местный ресурс TV-pirveli.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цуладзе

Фото: Ministry of Education, Science And Youth of Georgia Александр Цуладзе

Фото: Ministry of Education, Science And Youth of Georgia

По утверждению госпожи Бочоришвили, она приняла это решение «совместно с премьер-министром Ираклием Кобахидзе», основываясь на «деловых качествах Александра Цуладзе».

Между Грузией и РФ сейчас нет дипломатических отношений. Они были разорваны указом президента Михаила Саакашвили сразу после «Пятидневной войны» 2008 года. С тех пор интересы РФ в Грузии представляет «Секция интересов России при посольстве Швейцарии» в Тбилиси, а интересы Грузии в России, соответственно, «Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии» в Москве. Тем не менее «секции» интересов двух государств по-прежнему расположены в зданиях бывших посольств Грузии и РФ: по улице Чавчавадзе в грузинской столице и Малом Ржевском переулке в столице России.

Новый руководитель «Секции интересов Грузии» Александр Цуладзе по образованию — юрист, выпускник Тбилисского государственного университета, доктор права. Учился в Римском и Нью-Йоркском университетах. В 2019–2023 годах был судьей — членом судебной коллеги Верховного суда Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси