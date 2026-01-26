В Нижегородской области и Мордовии приостановили 180 лицензий на отходы

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии за 2025 год приостановило действие более 180 лицензий в сфере обращения с отходами в обоих регионах. Предприятия с марта 2025 года должны подтверждать соответствие лицензионным требованиям каждые три года, напомнили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее соблюдение требований контролировали в рамках плановых проверок. Теперь эта работа носит заявительную форму.

В первую очередь новые правила затронули организации, получивши лицензии или прошедшие проверку более трех лет назад. В Нижегородской области и Мордовии более 180 таких предприятий заявления в прошлом году не подали. В связи с этим их лицензии приостановили на четыре месяца.

В целом подтвердить соответствие лицензионным требованиям должны более 300 предприятий из двух регионов. Пока требование закона исполнили около 140 их них.

Галина Шамберина