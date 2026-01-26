В Ульяновске отменяют занятия в школах из-за морозов

В школах Ульяновска отменяются занятия из-за сильных морозов, сообщил глава города Александр Болдакин.

«Все руководители образовательных организаций должны контролировать температурный режим в учебных классах, группах детских садов и учреждениях дополнительного образования. При необходимости — принять исчерпывающие меры по обеспечению нормативных условий для обучающихся»,— написал глава города в своем Telegram-канале.

В министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области в воскресенье, 25 января, рекомендовали руководителям общеобразовательных организаций отменить занятия 26 января с 1 по 11 класс.

По данным Приволжского УГМС, сейчас в Ульяновске -20°C. Завтра на территории региона ожидается похолодание до -31°C.

Сабрина Самедова