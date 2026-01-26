Кроссовер на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Ижевске
41-летний водитель автомобиля Tenet T4 сбил 39-летнего мужчину на пешеходном переходе по улице Архитектора Берша в Ижевске. Авария произошла 25 января около 17:20. Пострадавший госпитализирован, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
Водитель кроссовера пронесся на большой скорости через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где сбил человека, переходившего дорогу на зеленый свет. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали.