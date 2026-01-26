Кроссовер на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе в Ижевске

41-летний водитель автомобиля Tenet T4 сбил 39-летнего мужчину на пешеходном переходе по улице Архитектора Берша в Ижевске. Авария произошла 25 января около 17:20. Пострадавший госпитализирован, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Водитель кроссовера пронесся на большой скорости через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где сбил человека, переходившего дорогу на зеленый свет. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

Владислав Галичанин