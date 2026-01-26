Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В январе 2026 года в Казани произошла 61 авария на сетях водоснабжения

С начала года в столице Татарстана произошла 61 авария на сетях водоснабжения. Об этом сообщил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков на деловом понедельнике.

В январе 2026 года в Казани произошла 61 авария на сетях водоснабжения

В январе 2026 года в Казани произошла 61 авария на сетях водоснабжения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В январе 2026 года в Казани произошла 61 авария на сетях водоснабжения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество аварий в текущем году соответствует средним показателям предыдущих лет.

Половина из произошедших аварий была устранена без отключения воды. В тех случаях, когда отключение было необходимо, сроки восстановления не превышали установленные нормы.

Влас Северин