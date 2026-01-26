Бийский краеведческий музей пополнился посудой XVIII — первой трети XX веков

В фонды Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки (Алтайский край) поступила коллекция керамической посуды, датируемая первой половиной XVIII — первой трети XX веков. Изделия были обнаружены на территории современного Бийска, рассказали в администрации города.

Предметы происходят из двух локаций города. Первая — сквер имени Кузьмы Фомченко. Вторая — территория, где ранее располагался стадион «Авангард». Исторически на этом месте находилась четвертая часть Бийской крепости. Отмечается, что поступившая в музей керамика имеет одинаковую форму и почти не использовалась.

По мнению кандидата исторических наук Натальи Кунгуровой, находки принадлежали купеческому сословию Бийска и представляют значительный интерес для изучения истории городской застройки, торговли и повседневной материальной культуры.

Михаил Кичанов