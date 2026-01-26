Более 90 компаний Челябинской области обанкротились в 2025 году

В Челябинской области арбитражный суд открыл в 2025 году конкурсное производство в отношении 91 компании. Это на 15% меньше, чем в 2024 году, когда банкротами стали 107 организаций, сообщает Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По количеству банкротств компаний в 2025 году Челябинская область занимает 12 место среди российских регионов. В целом по стране суды открыли конкурсное производство в отношении 6477 юридических лиц — это исторический минимум. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 24,3%. Число наблюдений в 2025 году снизилось на 15,2% в годовом выражении, до 5268. Также на 16,3% сократилось количество намерений кредиторов подать заявления о банкротстве, до 19,4 тыс.

По-прежнему большинство банкротств компаний инициируют кредиторы: в 2025 году их доля составила 66,8% (66,1% было в 2024 году). При этом в прошлом году вырос вклад самих должников — до 16,5% после 9,5% в 2024-м. Доля Федеральной налоговой службы, наоборот, сократилась с 24,3% до 16,4%.