Суд отложил рассмотрение спора СМЗ с уфимской структурой ОДК на 22 млн рублей

Арбитражный суд Республики Башкортостан отложил рассмотрение в предварительном судебном заседании иска ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) к ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение». Согласно информации на сайте «Электронное правосудие», СМЗ намерен взыскать с ответчика долг на сумму 21,9 млн руб., а также пени в размере 943,2 тыс. руб.

Как указано в определении, ответчик предоставил ходатайство об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора мирным путем. Следующее заседание состоится 5 марта.

ПАО «ОДК-УМПО» действует в Уфе с 1993 года. Производит турбореактивные и турбовинтовые двигатели. Управляющей компанией является АО «ОДК».

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.