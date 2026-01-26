В отношении фонда помощи животным возбуждены административные дела

Прокуратура выявила нарушения в деятельности фонда помощи животным «Станция скорой помощи». Основанием для проверки послужила информация в СМИ о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено отсутствие в фонде ветеринарного пункта, в большинстве вольеров не было посуды для кормления и поения, подстилок. Уборка территории длительное время не производилась. Выявлены нарушения при хранении используемых лекарственных препаратов, в том числе наличие препаратов с истекшими сроками годности. Животные находились в крайней степени истощения и обезвоживания, часть животных погибли.

В отношении юридического лица возбуждены административные дела по фактам несоблюдения требований к содержанию животных, нарушения правил карантина животных, сокрытия сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. Материалы направлены для рассмотрения в ветеринарную инспекцию края и в Россельхознадзор. Кроме того, подготовлено исковое заявление об обязании фонда помощи животным «Станция скорой помощи» устранить допущенные нарушения закона.

На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, ранее возбужденного органами дознания по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).