Компания из Барнаула выкупила на торгах здание дочки Goldman Group в Красноярске

Конкурсный управляющий ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО УК «Голдман Групп») Денис Бобырев объявил об итогах торгов по продаже имущества банкрота. Как следует из сообщений на сайте единого реестра сведений о банкротствах, четырехэтажное производственно-складское здание, расположенное в Красноярске на ул. 26 Бакинских Комиссаров, стр. 8, продано за 83,9 млн руб. Торги были объявлены 29 ноября 2025 года. Покупателем стало ООО «Капитал», зарегистрированное в Барнауле.

Согласно информации, указанной в публикации о торгах, на имущество наложен арест в рамках расследования уголовного дела, находящегося в производстве ГУ МВД России по Красноярскому краю. Кроме того, здание обременено залогом ПАО «Сбербанк России» на основании договора об ипотеке.

Зарегистрированное в Красноярске ООО «ПЗК» было признано банкротом в феврале 2025 года. Одним из кредиторов компании является Сбербанк, открывавший заемщику кредитные линии, поручителем по которым выступило ПАО УК «Голдман Групп» (единственный бенефициар «Первой заготовительной компании»). На момент подачи банком заявления долги «ПЗК» перед ним с учетом неустойки составляли более 610 млн руб.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Капитал» зарегистрировано в Барнауле в июне 2025 года в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества. Единственный учредитель — Антон Переверзев, владеющий 100% уставного капитала в размере 10 тыс. руб.

