Годовая инфляция в Удмуртии в декабре составила 6,2%

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась с ноября по декабрь на 1,41%, до 6,26%. В среднем по стране она составила 5,59%. Такие данные приводит удмуртское отделение Банка России со ссылкой на Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба отделения Банка России по Удмуртии Фото: пресс-служба отделения Банка России по Удмуртии

«Чтобы инфляция стала устойчиво низкой, Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4-5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем»,— говорится в сообщении.

За год продовольственные товары подорожали на 6,03%. Больше всего в цене выросли чай, какао и кофе — на 19,1%. Далее — общепит (+13,4%), рыбопродукты (+12,9%) и хлебобулочные изделия (+12%). Сильнее всего цены упали на яйца — снижение на 21,75%. На этом сказался рост их производства в целом по стране.

Наименьший годичный прирост в Удмуртии наблюдается у непродовольственных товаров — он составил 4,34%. Из наиболее сильно подорожавших вещей выделяются: печатные издания (+16,6%), моторное топливо (+9,8%), медицинские товары (+8,2%) и одежда (+6,7%). Наибольшее снижение цен приходится на телерадиотовары — падение на 10,3%.

За 12 месяцев услуги подорожали на 9,34%. Наибольший рост в сфере образования — цены выросли на 18,9%. Следом идут услуги пассажирского транспорта (+12,4%), медицинские (+11,7%) и ЖКУ (+11,6%). Стоимость услуг в сфере зарубежного туризма снизилась на 13,85%, что частично связывают с укреплением рубля в ноябре—декабре.

Владислав Галичанин