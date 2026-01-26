В Орске возле остановки загорелась маршрутка с пассажирами

В Орске возбуждено уголовное дело после пожара в маршрутке «Пежо», в которой находились пассажиры. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Маршрутка загорелась сегодня, 26 января, в районе остановки «Комсомольская площадь» на проспекте Мира. Пассажиры успели покинуть автобус и не пострадали. Огонь потушили пожарные.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.