В Уфе слесарь-сантехник упал с высоты третьего этажа

Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого пострадал 45-летний слесарь-сантехник ООО «Вега».

21 января на строительной площадке на Цветочной улице в Уфе работник упал в технологический проем с третьего этажа. Его госпитализировали с тяжелой травмой.

ООО «Вега», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Оренбурге в октябре 2018 года. Компания занимается санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Владелец — Радик Гафаров. Выручка в 2024 году составила 59,48 млн руб., чистая прибыль — 4,28 млн руб.

Майя Иванова