В центре занятости населения Прикамья сменился и. о. руководителя

Исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (ЦЗН) назначена Алла Тимофеева. Это следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс» 23 января. На этом посту она заменила Марину Шехмаметьеву, вступившую в должность в декабре прошлого года вместо Ольги Баклушиной, которая руководила центром с 2022 года. Ранее госпожа Тимофеева работала в ЦЗН начальником отдела рекрутинга и организации целевого набора.

ГКУ «ЦЗН Пермского края» было создано в 2000 году. Единственным учредителем является краевое министерство труда и социального развития. Основными направлениями работы центра являются трудоустройство, обучение, переквалификация населения, компенсационные выплаты работникам, а также создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательства. В 2023 году учреждение стало кадровым центром «Работа России».